Streetdance: "your music your style" vor Bühnenpremiere

In dem einjährigen, kostenlosen Angebot des Internationalen Bunds lernen Jugendliche aus Bad Kreuznach was es heißt in einem Team zu arbeiten und eine Leidenschaft zu entwickeln, die sie so vorher noch nicht gekannt haben. Im stressigen Alltag aus Schule, Praktikum und Ausbildung stauen sich Frustration und negative Gedanken an - das Tanzen bietet einen Ausgleich bei dem abgeschaltet werden kann und wo neue Energien freigesetzt werden.

Es ist das Rundum-Paket aus Gemeinschaft, körperlicher Anstrengung und nicht zuletzt den rhythmischen Beats aus den Musikboxen das die Jugendlichen zum Tanz-Training zieht. Tanzen ist abwechslungsreich: Die Jugendlichen lernen sich immer wieder neu kennen und geraten auch einmal an ihre Grenzen, was sie am Ende nur stärker macht.

Trainiert wird derzeit einmal wöchentlich am Dienstagabend von 17:30 bis 19 Uhr über der Mensa der Crucenia Realschule Plus. Wer mitmachen möchte, erhält weitere Informationen von Trainerin Alexandra Pereira, Telefon 0151/402427 51.