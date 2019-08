Umleitung: Naheradweg weicht dem Jahrmarkt

Paul-Gerhardt-Schule wird nicht zum neuen Schuljahr fertig

Euskirchen. Wie die Stadtverwaltung Euskirchen mitteilt, verzögert sich die Fertigstellung der zukünftigen Paul-Gerhardt-Schule in der Billiger Straße. Das neue Schuljahr beginnt für die Schüler der evangelischen Grundschule also am bisherigen Standort in der Kölner Straße. Der Umzug in das sanierte ehemalige Gymnasium soll erst in den Herbstferien stattfinden.

weiterlesen