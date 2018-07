Unfallflucht in der Industriestraße - Zeugen gesucht

A1: Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Salmrohr. Zu einem Auffahrunfall am Stauende vor der Dauerbaustelle auf der A 1 an der Anschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz kam es bereits am Mittwoch gegen 15.50. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden fünf Menschen dabei verletzt.