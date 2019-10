Verkaufsoffener Sonntag in Kreuznach darf nicht stattfinden

Anlass der Gerichtsentscheidung war ein Eilantrag der Gewerkschaft ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerk­schaft). Die Gewerkschaft, die Teil der "Bad Kreuznacher Allianz für den verkaufsoffenen Sonntag" ist, hatte beim Gericht beantragt, den Vollzug der Verordnung der Stadt Bad Kreuznach vom 4. Oktober 2019 über die Freigabe dieses verkaufs­offenen Sonntags im Wege einer einstweiligen Anordnung aussetzten. Dem kam das Oberverwaltungsgericht nach. Als Begründung führte das Gericht an, dass die Festsetzung des verkaufsoffenen Sonntags nicht in allen Punkten den gesetzlichen Vorgaben entspreche. Hauptkritikpunkt: Für die Sonntagsöffnung aus Anlass des „Herbstmarkts“ bestehe kein hinreichender Sach­grund, weil die "öffentliche Wirkung der anlassgebenden Veranstaltung gegen­über der durch die Ladenöffnung ausgelösten Geschäftigkeit nicht im Vordergrund stehe und daher die Anlassveranstaltung das öffentliche Bild des betreffenden Sonn­tags nicht präge." Die sonntägliche Ladenöffnung am 27. Oktober aus Anlass des „Herbst­marktes“ steht somit dem Gericht zufolge nicht mit dem verfassungsrechtlich gebotenen Sonntagsschutz in Einklang.

Wie das Gericht in seiner Urteilsbegründung ausführt, ist das Ladenöffnungs­gesetz nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungs­gerichts so auszulegen, dass jede Ladenöffnung an einem Sonntag eines dem Sonntags­schutz gerecht werdenden Sachgrundes bedürfe. Weder das wirtschaftliche Umsatzinteresse der Geschäfte und Händler noch das alltägliche Einkaufsinteresse potenzieller Kunden seien ein solcher Sachgrund. Bei einer Sonntagsöffnungen aus beson­derem Anlass müsse vielmehr eine so genannte "Anlassveranstaltung" gegeben sein, und diese anlass­gebende Veranstaltung – und nicht die Ladenöffnung – müsse das öffentliche Bild des betreffenden Sonntags prägen.

Einer der wesentlichen Punkte, an dem der prägende Charakter der Anlassveranstaltung abzulesen sei, ist dem Gericht zufolge der Besucherstrom. Die Anlassveranstaltung habe für sich genommen – ohne die Ladenöffnung – einen erheblichen Besucherstrom anzuziehen, der die zu erwartende Besucherzahl bei einer alleinigen Ladenöffnung ohne die Veranstaltung über­steige. Genau diesen Punkt sieht das Gericht für die Sonntagsöffnung zum „Herbstmarkts“ nicht als gegeben an. Zum Zeitpunkt der Genehmigung der Sonntagsöffnung durch die Stadt sei den vorliegenden Unterla­gen von "Pro City Bad Kreuznach" keine schlüssige und vertretbare Prognose der Besu­cherzahlen zu entnehmen, welche die Annahme rechtfertigten, dass der von dem „Herbstmarkt“ allein – ohne die Ladenöffnung – angezogene Besucherstrom die bei einer alleinigen Laden­öffnung zu erwartende Besucherzahl übersteige. Von diesen Grundsätzen ausgehend stehe die von der Stadt Bad Kreuznach genehmigte sonntägliche Ladenöffnung am 27. Oktober 2019 aus Anlass des „Herbst­markts“ nicht mit dem verfassungsrechtlich gebotenen Sonntagsschutz in Einklang.