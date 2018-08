VfL freut sich auf den "Indoor"-Saisonauftakt

Den Auftakt macht am 20. und 21. Oktober der Fedi-Cup, der in diesem Jahr zum 20. Mal ausgespielt wird. Damen- und Herrenteams können sich dabei optimal auf die bevorstehende Hallenrunde vorbereiten. Geplant sind zahlreiche Begegnungen mit einer Spielzeit von jeweils 2 x 20 Minuten. Austragungsort sind die Jakob – Kiefer, IGS Realschul- und VfL Jahnhalle. Das aktuelle Teilnehmerfeld gestaltet sich mit 11 Teams noch ausbaufähig. Da aber momentan in einigen Bundesländern noch Sommerferien sind, hoffen die VfL Organisatoren auf weitere Anfragen.

Ganz anders sieht hingegen es bei den Jugendlichen aus, die am 3. und 4. November mit dem Krummholz der runden Kugel hinterherjagen. "Wir werden förmlich überrannt", sagt VfL-Turnierleiter Hans–Wilhelm Hetzel zur Teilnehmerzahl. Knapp 50 Teams aus über 20 Clubs haben ihr Kommen zum internationalen VfL-Hallenspektakel angekündigt und werden dabei in vier Sportstätten um Siegerpokale und Urkunden spielen. Aus Nord, Süd, West und Ost – praktisch dem gesamten Bundesgebiet strömen die talentierten Krummholzkünstler nach Bad Kreuznach zum VfL 1848.

Eine Woche später, am 10. und 11. November findet das Ganze dann seine finale Fortsetzung: Beim Kinderturnier haben die rührigen VfLer in sechs Altersklassen Stand heute 60 Mannschaften zu Gast. Die Paarungen finden dann wiederum in vier Sporthallen statt und zwar in der Konrad - Frey, IGS Realschule, ADS Schule und VfL Jahnhalle. Aus gut 30 Vereinen wollen sich die Hockey–Kids aufs Parkett wagen.

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Übrigens – der Eintritt ist an allen Tagen frei! Der VfL 1848 Bad Kreuznach und die sportiven Hockeykinder freuen sich über reichlich Zuschauer und lautstarke Unterstützung. Etwas Sorge bereitet dem rührigen Veranstalter die wachsende Nachfrage nach adäquaten Unterkünften. Klassiker wie Jugendherbergen sind zumeist schnell ausgebucht, so dass etliche Gäste günstige Unterbringungen nicht selten außerhalb der Stadtgrenze ansteuern.

Verlassen kann sich die große VfL-Hockeyfamilie jedoch auf die aktive Unterstützung der zahlreichen Helfer in ihren Reihen. "Ohne die vielen Freiwilligen könnten wir diese großen Events gar nicht stemmen", berichtet Abteilungsleiter Hans–Wilhelm Hetzel, der auch in diesem Jahr wieder auf eine Vielzahl fleißiger Hände hofft. Freuen konnte er sich bereits in den Vorwochen. Der emsige Hockey–Übungsleiter Thorsten Ackermann wurde bei der letzten VfL-Mitgliederversammlung zum „Trainer des Jahres„ gekürt. Auch Georg Schmidt wurde ausgezeichnet für sein ehrenamtliches und sehr erfolgreiches Engagement als Trainer im weiblichen Nachwuchsbereich.