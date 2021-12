Weihnachtsbaum-Fotos gesucht - Stadtarchiv erstellt Sammlung

In vielen Zimmern steht bereits der Weihnachtsbaum, der Licht und Glanz in die Adventszeit bringt. Auch er hat, wie viele Bräuche in der Advents- und Weihnachtszeit einen Wandel erlebt. Früher mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen dekoriert, wandelte sich sein Erscheinen beim Gebrauch von echten Kerzen, Strohsternen, Lametta und bunten Kugeln hin zu blinkenden LED-Lichtern, Glas und Plastikdekorationen.

Um diesen permanenten Wandel zu dokumentieren, ruft das Stadtarchiv Bügreinnen und Bürger von Bad Kreuznach auf, ein Foto von ihrem Weihnachtsbaum einzusenden. Ob groß oder klein, natürlich oder künstlich, modern oder traditionell geschmückt, mit und ohne Beleuchtung, Gärtchen, Krippe oder Geschenken, aus dem privaten oder öffentlichen Raum. "Werden Sie mit Ihrer Einsendung zum Bestandsbildner in unserem Stadtarchiv und helfen Sie uns dabei, das Brauchtum in unserer Stadt festzuhalten. Vielleicht taucht das Foto ihres besonderen Weihnachtssymbols in den nächsten Jahren dann in einer unserer Ausstellungen auf", so der Appell des Stadtarchives.

Schicken Sie Ihr Weihnachtsbaumfoto via E-Mail an: stadtarchiv@bad-kreuznach.de oder hansjoerg.rehbein@bad-kreuznach.de