Weinblütenfest in Bad Münster am Stein-Ebernburg

Am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr kann von Stand zu Stand gewandert und fleißig probiert werden. Alle Winzer haben auch eine kleine Stärkung im Gepäck. Bei der wunderbaren Sicht auf den Rotenfels, die Weinberge und Bad Münster–Ebernburg lässt sich an jedem Stand gut rasten. Es lohnt sich, eine Probierkarte zu 10 Euro zu erwerben und damit an jedem Weinstand zwei Weine zu verkosten.

Ein Tipp für alle, die das Auto gerne lassen und in der Gruppe wandern: Am Samstag um 14 Uhr beginnt eine geführte Wanderung ab Eingang Kurpark Bad Münster bis zum Steinskulpturenmuseum und damit zum ersten Weinstand. Weitere drei Weinstände folgen dann in gut erreichbaren Abständen Richtung Golfplatz.

Am Samstagabend nach 18 Uhr wird ein Shantychor am ersten Stand erwartet, um die Besucher mit seinen „Seemanns“-Liedern zu erfreuen und damit auch daran zu erinnern, dass Nahewein durchaus ein weitbekannter Wein ist. Der Ausflug zu den Weinständen kann zudem gut mit einem Besuch des Steinskulpturenmuseums verbunden werden, dass an diesen Tagen geöffnet ist.

Foto: DWI