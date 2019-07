Weinfestival "Wein im Park 2019"

Im bezaubernden Ambiente des Kurparks mit Blick auf Kurmittelhaus und den markanten Felssporn des Rheingrafensteins werden wieder Tausende Gäste neben so manchem guten Tropfen Nahewein auch herzhafte Speisen sowie gute Unterhaltung und Tanzmusik genießen. Die Öffnung der rund um die Kurparkwiese angeordneten Wein- und Speisestände erfolgt am Freitag und Samstag um 17 Uhr und am Sonntag bereits um 11 Uhr. Die Stände schließen Freitag und Samstag um 24 Uhr und am Sonntag bereits um 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Wolfgang Heinrich und einer Nahewein-Majestät wird gegen 19.30 Uhr erfolgen.

Weingenuss und Live-Musik bei "Wein im Park"

Ein musikalisches Rahmenprogramm ist ein fester Bestandteil von "Wein im Park". Am Freitag, 27. Juli, spielt ab 20 Uhr als regionales Highlight die Partyband Phoenix auf. Die Formation verfügt über ein breites Repertoire an Pop-Klassikern, reichlich Bühnenerfahrung und versteht es, das Publikum von den Sitzen zu reißen. Heiße kubanische Rhythmen bringen den Park am Samstagabend in Stimmung. „Los 4 del Son“ animieren Ihr Publikum mit ihrem kubanischen Salsa, Merengue, Bachata und Son zu ausgelassener Tanzstimmung. Dieses Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Am Sonntag eröffnet die Gesundheit & Tourismus GmbH zunächst um 11 Uhr mit einer musikalischen Matinée des Duo Ivanov das Programm. Von 14 bis 17 Uhr sorgt das Musikduo CoolAmix für einen heiteren musikalischen Sommernachmittag – mit Aufforderung zum Tanz. Ob sanfter Rumba, rhythmische lateinamerikanische Klänge, Jive, Cha-Cha-Cha oder Discofox – ein spannendes Wechselspiel begeistert und lockt auf die Tanzfläche.

Zehn Weingüter beim Weinfestival

Zehn Weingüter der Naheregion laden dazu ein, ihre besten Erzeugnisse kennen zu lernen und sich von der Güte der Weine überzeugen zu lassen: Weingüter: Weingut Rapp, Weingut Anheuser, Weingut Gattung, Weingut Rotenfels (Bad Kreuznach), Weingut Lahm (Feilbingert), Weingut Beisiegel (Traisen), Weingut Mathern (Niederhausen), Weingut Pfalztor, Bio-Weingut Laubenstein (Hochstätten), Weingut Grünewald (Hallgarten).

Kulinarische Köstlichkeiten

Für leckere Speisen sorgen Fleisch- und Wurstwaren Stephan, Imbissbetrieb Schrögel und das Hotel Gasthaus zur Krone. Das mobile Brezelduo des Gesangsvereins Ebernburg versorgt mit Brezeln am Freitag und Samstag. Heiß begehrt sind die Kuchenkreationen des Landfrauenvereins Ebernburg. Die Damen werden am Sonntag ab 11 Uhr Kaffee und selbstgemachten Kuchen servieren.

www.bad-kreuznach-tourist.de