Weinfestival „Wein im Park“ - Wein, Live-Musik und mehr

Im bezaubernden Ambiente des Kurparks mit Blick auf Kurmittelhaus und den markanten Felssporn des Rheingrafensteins werden wieder Tausende Gäste neben Nahewein auch herzhafte Speisen sowie gute Unterhaltung und Tanzmusik genießen. Die Öffnung der rund um die Kurparkwiese angeordneten Wein- und Speisestände erfolgt am Freitag und Samstag um 17 Uhr und am Sonntag bereits um 11 Uhr. Die Stände schließen Freitag und Samstag um 24 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Wolfgang Heinrich und einer Nahewein-Majestät wird am Freitag gegen 19.30 Uhr stattfinden.





10 Weingüter beim Weinfestival „Wein im Park“

Zehn Weingüter der Naheregion laden dazu ein, ihre besten Erzeugnisse kennen zu lernen und sich von der Güte der Weine überzeugen zu lassen: Weingüter: Weingut Rapp, Weingut Anheuser, Weingut Gattung, Weingut Rotenfels (Bad Kreuznach), Weingut Lahm (Feilbingert), Weingut Beisiegel (Traisen), Weingut Mathern (Niederhausen), Weingut Pfalztor, Bio-Weingut Laubenstein (Hochstätten), Weingut Grünewald (Hallgarten).





Live-Musik beim Weinfestival „Wein im Park“

Ein musikalisches Rahmenprogramm ist ein fester Bestandteil von „Wein im Park“. Am Freitag, 27. Juli, spielt ab 20 Uhr als regionales Highlight die Partyband Phoenix auf. Die Formation verfügt über ein breites Repertoire an Pop-Klassikern, reichlich Bühnenerfahung und versteht es, das Publikum von den Sitzen zu reißen.

Heiße kubanische Rhythmen bringen den Park am Samstagabend in Stimmung. „Los 4 del Son“ animieren das Publikum mit ihrem kubanischen Salsa, Merengue, Bachata und Son zu ausgelassener Tanzstimmung. Natürlich beherrschen sie auch die ruhigen „Klassiker“ kubanischer Musik von „Comandante Che Guevara“ bis „Guantanamera“. Dieses Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Am Sonntag eröffnet die Gesundheit & Tourismus für Bad Kreuznach GmbH zunächst um 11 Uhr mit einer musikalischen Matinée des Duo Ivanov das Programm. Von 14 bis 17 Uhr sorgt das Musikduo CoolAmix für einen heiteren musikalischen Sommernachmittag – mit Aufforderung zum Tanz. Das Repertoire umfasst Titel von ABBA bis Tina Turner, Partyhits und Oldies, Country Songs und Schlager.





Mit Bus und Bahn zum Weinfestival „Wein im Park“

Das Verkehrsunternehmen DB Regio Bus Mitte (ORN-Schwestergesellschaft) fährt zur Veranstaltung Wein im Park am 26 und 27. Juli drei Spätbusse der Buslinie 241 am Freitag und Samstag direkt ab Bad Münster am Stein Mitte bzw. Bahnhof. Somit wird den Besucher*innen eine bequeme Heimfahrt auch nach einem oder mehreren Gläschen Wein geboten. Es werden am Freitag- und Samstagabend drei Zusatzfahrten der Spätbusse direkt ab Bad Münster am Stein Mitte und Bahnhof Richtung Bad Kreuznach, Hargesheim, Roxheim, Rüdesheim bis Waldböckelheim um 22.25, 23.25 und 0.25 Uhr angeboten. Durch Bad Kreuznach fährt der Bus auf der Strecke Salinenstraße, Bahnhof, Wilhelmstraße, Hochstraße, Rüdesheimer Straße und hält an allen regulären Haltestellen. Nutzen kann man auch die Spätzüge ab Bad Münster am Stein, die am Freitag- und Samstagabend nach 23 Uhr auch noch über Bingen und Ingelheim bis Mainz und über Bad Sobernheim, Idar-Oberstein bis Saarbücken bringen.



