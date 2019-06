Zirkus Charles Knie ist in der Stadt

. Vorstellungen sind täglich um 16 und um 20 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Eine große Familienvorstellung mit Spezial- Ticketpreis (15 Euro Loge, alle anderen Plätze 10 Euro pro Person) wird am Mittwoch, 3. Juli, um 16 Uhr geboten.

„Große Unterhaltung für alle Generationen und alle Altersklassen, dabei jung und modern mit vielen Gags und Überraschungen“, so beschreibt Holger Fischer den Erfolgscocktail, den eine grandiose Zirkusshow braucht, um beim Publikum zu punkten. Der Traditionszirkus Charles Knie gelingt das mit seiner international besetzten Truppe spielend. „Wir vereinen in dieser Show die unterschiedlichsten Talente zu einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik und Show“, ist Zirkusdirektor Sascha Melnjak (44 Jahre alt) stolz auf seine internationale Truppe.

Hochkarätige Show im Zirkus Charles Knie

Ganz besonders stolz sind die Veranstalter darauf, dass ihnen die Verpflichtung des englischen Tierlehrers Alexander Lacey gelungen ist. Alle nur denkbaren Preise hat er in seiner einmaligen Karriere abgeräumt, darunter auch die höchste Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“. Nach einem Engagement als Star des größten Circus der Welt in den Vereinigten Staaten ist Lacey nun mit seiner gemischten Raubtiergruppe zurück in Europa. Aus Brasilien kommt Daniel Diorios Team mit der sensationellen Motorradkugel, das Duo Medini zeigt waghalsigsten Tricks der Rollschuhartistik, Clown Gino sorgt für Chaos, das kolumbianische Duo Vanegas vollführt Salti, Seilsprünge und Artistik und, und, und.

Kartenvorverkauf und Vorstellungen

Vom 3. bis 7. Juli gastiert der Zirkus Charles Knie auf der Pfingstwiese. Vorstellungen sind täglich um 16 und um 20 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Eine große Familienvorstellung mit Spezial- Ticketpreis (15 Euro Loge, alle anderen Plätze 10 Euro pro Person) wird am Mittwoch, 3. Juli, um 16 Uhr geboten. Karten im Vorverkauf gibt es auch in der WochenSpiegel-Geschäftsstelle, Wilhelmstraße 84–86, Tel. 06 71 / 83 80 60.

www.zirkus-charles-knie.de