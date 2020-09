Zukunft ungewiss: Was wird aus der Winzenheimer Poststelle?

Zusammen mit seiner Schwester betreibt der Unternehmer der »Mapaki KG« seit vielen Jahren die Post-Partnerfiliale mit Kiosk und Lotto-Annahmestelle in der Bretzenheimer Straße 25 in Winzenheim. Doch die dortigen Räume sind für den Geschäftsbetrieb nicht nur zu klein geworden, sondern haben auch einen für jeden Kunden spürbaren Nachteil. Das Geschäft ist nur über eine zwar kleine aber doch steile Treffe erreichbar. Nicht nur für ältere oder in der Mobilität beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger ist das ein großer Nachteil, sondern auch für die Zusteller der Paketpost, die täglich alle Pakete die Treppe herauf- und herunter schleppen müssen. »Wir benötigen deshalb nicht nur etwas größere, sondern vor allem auch barrierefrei zugängliche neue Geschäftsräume«, so Zuck, der auf einen weiteren Punkt hinweist, der einen Umzug künftig notwendig machen könnte. »Das Gebäude wurde jüngst verkauft. Wir können hier zwar aktuell noch bleiben, aber angedeutet wurde, dass der neue Besitzer nach einer Haussanierung die Räume hier unten selbst anderweitig nutzen könnte«.

Neuer Standort in Winzenheim schwer zu finden

Alternative Standorte für das Post- und Kioskgeschäft sind in Winzenheim rar gesät. Optimal geeignet wären Räume in der alten Sparkassenfiliale am »Placken« im Zentrum des Ortes, die seit Monaten leer steht. Doch alle bisherigen Bemühungen Zucks bei der Sparkasse, der Ortsgemeinde und der Stadtverwaltung liefen bislang in Leere. Das Interesse an der ehemaligen Sparkassenfiliale ist indes groß. So zielt auch ein Beschluss des Ortbeirates darauf ab, sich das Gebäude zu sichern, um darin der Gemeinde und Winzenheimer Vereinen Räumen zur Verfügung stellen zu können.

Ehemalige Sparkassenfiliale böte sich an, aber . . .

Zuck hat seine Hoffnung, ebenfalls in Räume der ehemaligen Sparkassenfiliale ziehen zu können, noch nicht ganz aufgegeben. Sollte dies aber nicht gelingen, dann hält er die Chancen, einen anderen geeigneten Standort in Winzenheim zu finden, für gering. »Wahrscheinlicher ist es dann, dass wir bei einem Umzug zum Beispiel nach Bretzenheim umsiedeln und von dort aus das Post-Versorgungsgebiet Winzenheim mit betreuen.« Die Folge für alle Winzenheimer liegt auf der Hand: Sie könnten ihre Postgeschäfte nicht mehr im Ort erledigen und müssten dafür viel weitere Wege als bisher in Kauf nehmen.