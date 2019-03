Zusätzliche Grünschnitt-Sammelstelle auf der Pfingstwiese

Einbruch: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Weinsheim. Am Montag, 18. März, teilte gegen 20.30 Uhr ein LKW-Fahrer der Polizei in Prüm mit, dass er im Industriegebiet in Weinsheim vier verdächtige Personen gesehen habe, die aus einem PKW ausgestiegen und in Richtung eines Firmengeländes gelaufen seien.