Bad Kreuznach: Diebesbande nach Verfolgungsjagd gefasst

50 Corona-Fälle im Monschauer Land

Altkreis Monschau. Eine COVID-19-Neuinfektion in der Gemeinde Roetgen meldet der Krisenstab. Derweil wird am Sonntag die Außengastronomie geöffnet, es entfallen Tests und Terminbuchungen für Einkaufen und körpernahe Dienstleistungen. Zudem wird in den Präsenzunterricht an Schulen zurückgekehrt.

