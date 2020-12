Bad Kreuznach: DRK bietet Coronatests vor Weihnachten

When you ask us, "Please Doctorate " we'll follow your guidelines and provide you with a unique work that will speak volume about your knowledge and expertise. Our in-house experts will wholeheartedly work on your project and do their best to exceed your expectations. Don't Worry Simply Ask Us, "Please Do My Dissertation for Me" and We'll Use Our Experience and Knowledge to "Wir möchten in dieser schwierigen Situation unseren Beitrag leisten, das Weihnachtsfest so sicher wie möglich zu machen. Daher waren unsere Ehrenamtlichen direkt bereit, an den beiden Tagen vor dem Fest die Teststation zu betreiben", erläutert DRK-Sprecher Philipp Köhler.

Damit sich möglichst wenig Menschen begegnen, betreiben die Rotkreuzler die Testsation als Drive-In Variante. "Jeder kann in seinem Fahrzeug sitzen bleiben und wird durchs Fenster mit einem Mund-Rachen Abstrich von geschultem Fachpersonal getestet. So vermeiden wir unnötige Kontakte und sind zudem wetterunabhängig", erklärt Philipp Köhler das Testkonzept. Die Schnelltests werden seitens des DRK zum Selbstkostenpreis von 40 Euro angeboten und sind entsprechend zertifiziert. Sollte sich ein Test als positiv erweisen, können Betroffene direkt zu einer Arztpraxis in Bad Kreuznach fahren. Dort wird dann der erforderlicher PCR Test durchgeführt. Auf jeden Fall müssen sich positiv getestete Personen unaufgefordert in häusliche Quarantäne begeben. Jeder positive Test wird außerdem vorschriftsgemäß automatisch dem Gesundheitsamt gemeldet.

Negativer Test ist kein Freifahrtschein

DRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Decker warnt jedoch vor einem falschen Sicherheitsgefühl: "Der Schnelltest kann immer nur eine Momentaufnahme sein und garantiert keine hundertprozentige Sicherheit. Ein negativer Test ist also kein Freifahrtschein und befreit nicht von den bekannten AHA Regeln – auch bei Familienbesuchen", so Decker.

Wer sich testen lassen möchte, kann ohne Anmeldung zur Teststation auf der Pfingstwiese kommen. Die Station ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Vor Ort werden vom Roten Kreuz die Fahrzeuge koordiniert und die Tests der Reihe nach durchgeführt. Dass dieses Angebot so kurzfristig und reibungslos verwirklicht werden konnte, hat maßgeblich Stadtbeigeordneter Markus Schlosser möglich gemacht. Er stellte dem DRK, und damit auch den Bürgerinnen und Bürgern, die Pfingstwiese kostenfrei zur Verfügung. Auch die Stabsstelle Corona der Kreisverwaltung ist von der Aktion des Roten Kreuzes angetan. Ron Budschat lobt das Engagement der Ehrenamtlichen und unterstützt die Aktion ebenfalls.