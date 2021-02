Bad Kreuznach: Narrefahrt rollt am Samstag virtuell

see post - modify the way you do your homework with our appreciated service Enjoy the benefits of qualified writing help available here Discover Ganz sang- und klanglos will der Verein Kreiznacher Narrefahrt jedoch nicht auf seine höchsten Feiertage verzichten und setzt dem Coronavirus deshalb einen »Minikäfig« und einen »Miniumzug« entgegen. Ganz getreu dem (inoffiziellen) Motto der Corona-Kampage (»Kleener Käfig, kleener Zug / Die Fassenacht iss trotzdem gut / Kleen grieht UNS Corona abber nit / Drum feiert all Zuhause mit«) werden auf der Internetseite des Vereins Kreiznacher Narrefahrt am Fastnachtssamstag, 13. Februar, ab 13.33 Uhr, selbstgebaute Miniaturumzugswagen im Video über eine fiktive Zugstrecke rollen. Gut 23 Zugteilnehmer haben sich bereits für die virtuelle Narrenfahrt angemeldet, wie VKN-Vorstandsmitglied Sasche Keßler mitteilte.

Als Ersatz für den Narrenkäfig wird der Originalebrunnen am Kornmarkt von Altweiberdonnerstag bis Aschermittwoch, also vom 11. bis zum 17. Februar eingezäunt und mit Bannern der letztjährigen Preisträger der Narrefahrt verkleidet (Video).



Die Zugplakette für diese ganz besondere Kampagne, das »Ottosche 2021«, ist zum Preis von zwei Euro (zzgl. Porto und Versand) übrigens ebenfalls weiterhin erhältlich. Bestellung via E-Mail an: dieter.Schmidt@kreiznacher-narrefahrt.de. Weitere Informationen gibt es unter:

www.kreiznacher-narrefahrt.de