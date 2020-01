Einigung: Umstrittene Urnenstele wird abgebaut

Ein echt "cooles" Mosel-Erlebnis

Ernst. Am Samstag, 11. Januar, steigt das 32. Neujahrsschwimmen der DRK-Wasserwacht Cochem.Bereits zum 32. Mal stürzen sich mutige Neujahrsschwimmer am Samstag, 11. Januar, in die Fluten der Mosel. Der Start ist um 13 Uhr wieder am Moselufer in Ernst und das Ziel wird – je nach Strömung – rund eine Stunde später an der Mündung der Endert…