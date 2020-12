Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

Piesport: Brand im Weinberg

Piesport. Am Donnerstag, 3. Dezember, wurde durch die Rettungsleitstelle ein Feuer in der Gemarkung Piesport gemeldet. 100 Weinbergspfähle standen in Flammen. Am 3. Dezember wurde durch die Rettungsleitstelle ein Feuer in der Gemarkung Piesport, unterhalb der B 53, zwischen Piesport und Neumagen gemeldet. Die Brandstelle befand sich im Distrikt "Im Weiher", Flur 10. Vor Ort konnte festgestellt werden,…