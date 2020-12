sample thesis statement for compare and contrast essay best site an expository essay reputable essay writing services Zwei Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig abbremsen, der Fahrer eines dritten Pkw erkannte die Situation zu spät und scherte auf die linke Spur aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotzdem stieß der Wagen mit dem vorausfahrenden Pkw einer 55-jährigen aus Bad Sobernheim zusammen. Auch die Fahrerin eines auf der linken Spur folgenden Pkw konnte nicht rechtzeitig abbremsen und rammte das auscherende Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde.

Get professional assistance from the expert http://www.vignevin.com/2020/12/03/read-resumes/ writing services. Come to the BEST writing service and get help with any writing assignment from Die Fahrerin des auffahrenden Pkw wurde dabei leicht durch Schürfwunden am Handgelenk verletzt. Zwei der beteiltigten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20 000 Euro. Die B41 musste für die Unfallaufnahme für rund 30 Minuten teilweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Zusätzlich erschwert wurden die Maßnahmen der Polizei durch einen Auffahrunfall, der sich im Rückstau ereignete.

Verursacher flüchtet / Zeugen gesucht

Our aim is your status and your career. We put in our best to meet your needs and protect your status. Our custom basics service is glowing Der Unfallverursacher im roten Kleinwagen flüchtete in Richtung Bad Sobernheim von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Telefon 06 71 / 88 11 100 oder -101.