Fotogruppe zeigt "Faszination Schöpfung"

Die Fotogruppe besteht seit 1978 und hat derzeit 24 Mitglieder. Alle aktiven 14 Mitglieder haben zur Ausstellung beigetragen: Dr. Frank Halter, Hans-Walter Heitz, Peter Orben, Dr. Rolf Paulus, Thomas Lenz, Dieter Heyes, Dr. Gerhard Schulze, Anja Maurer, Anja Petzholz, Corry Prass, Winfried Steffens, Jürgen Lohschmidt, Lisa Höhn und Manuela Weidmann.

Die Begrüßung bei der Vernissage am vergangenen Sonntag hatte der rührige Vorsitzende des Fördervereins, Ralf- Dieter Kanzler, übernommen. Dr. Frank Halter, Mitglied der Fotogruppe und Leitender Oberarzt am Krankenhaus St. Marienwörth, bedankte sich im Namen der Mitglieder der Fotogruppe: "Wir freuen uns, dass wir an diesem zentralen Ort in der Innenstadt Bad Kreuznachs unsere Fotos ausstellen dürfen. So können sich die Patienten, Besucher und Mitarbeiter an den Bildmotiven erfreuen. Als langjähriger Mitarbeiter im St. Marienwörth bekomme ich häufig mit, was der Förderverein alles auf die Beine stellt und wie er mit Geldzuweisungen wichtige Anschaffungen unterstützt. Deshalb haben wir beschlossen, einen Teil der Verkaufserlöse für den guten Zweck zu spenden."

Weitere Informationen zum Freundschafts- und Förderverein gibt es unter: www.marienwoerth.de