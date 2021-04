Trickdiebe geben sich als Gesundheitsamt-Mitarbeiter aus

Ein Leben mit Parkinson

Kreis Bernkastel-Wittlich. Am 11. April ist Welt-Parkinson-Tag. In der Großregion gibt es viele Gruppen und Vereinigungen für Betroffene.Schätzungsweise 400.000 Menschen leiden in Deutschland an Morbus Parkinson.In der Großregion gibt es mehrere Gruppen und Vereinigungen für Betroffene: Die Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. – Wittlich, die Parkinson Regionalgruppe…