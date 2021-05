Winzenheim: Kleinbus brennt auf der B41 aus

HeuGeVe hat »Alte Weberei« gekauft

Roetgen. »Nach wie vor betrachten wir es als notwendig, dieses Zeugnis der Roetgener Geschichte zu erhalten. Auch wenn es schwer ist und die Unterstützung dafür sich in der Gemeinde Roetgen in Grenzen hält. Man kann nicht ewig über das Ortsbild lamentieren, wenn man selber nicht bereit ist, sich anzustrengen«, so der Heimat- und Geschichtsverein Roetgen (HeuGeVe) in den »Roetgener Blättern«, Mai-Ausgabe 2021, zum Thema »Neues von der Alten Weberei.«

