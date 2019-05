rs 23. Mai 2019 Artikel teilen





Heckenbrand greift auf Pkw über

Bad Münster-Ebernburg am Stein. Am gestrigen Mittwoch geriet in der Rotenfelser Straße in Bad Münster eine Hecke in Brand. Ein Hausmeister hatte die Thuja-Hecke versehentlich bei Abflämmarbeiten entzündet.