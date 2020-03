Klaus Desinger 19. März 2020 Artikel teilen





Bad Sobernheim: Abstrich-Aktion gut angelaufen

Eine wahre Materialschlacht

VG Bad Sobernheim. Auch der zweite Tag der Abstrichstation in Bad Sobernheim verlief sehr gut. Rund 80 Abstriche wurden gestern von Patientinnen und Patienten genommen. Anpassungen im Ablauf – so wird etwa am Morgen testweise im Dreiminutentakt terminiert – sorgen dafür, dass rein zeitlich gesehen in den kommenden Tagen täglich noch mehr Personen abgestrichen werden können.