Eine ganze Stadt singt am Ostersonntag

»Ein Ostersonntag ohne Musik ist für mich unvorstellbar«, sagt Kirchenmusikerin Andrea Coch. So fühlen viele Mitglieder der Gemeinde, die reich ist an musikalisch aktiven Männern und Frauen. Coch greift die Idee des Balkonsingens aus Italien auf und gibt ihm eine geistliche Note. »Zu einer solchen Aktion macht auch der Aufruf der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum gemeinsamen Balkonsingen Mut«, erklärt sie. »Viele Sänger/innen aus der Chor-Initiative Sobernheim oder dem Kirchenchor, aber auch Mitglieder des Bläserkreises wohnen in den Straßen Bad Sobernheims verteilt«, weiß Andrea Coch. »Wenn alle gemeinsam einen Choral anstimmen, entsteht ein engmaschiges Netz und die Musik müsste in der ganzen Stadt zu hören sein.«

Drei Choräle vorbereitet



Für das geplante Netz aus Klängen wurden drei bekannte Choräle ausgesucht: der Klassiker »Christ ist erstanden«, das Taizé-Lied »Meine Hoffnung und meine Freude« sowie der Choral »Wir wollen alle fröhlich sein«. Zur Vorbereitung wird Andrea Coch alle musikalisch Aktiven der Gemeinde anmailen und ihnen die Noten zukommen lassen. Sie sollen das Material nach Möglichkeit auch in der Nachbarschaft verteilen. Wer außerdem mitmachen möchte, kann sie auf der Homepage der Kirchengemeinde abrufen und sich damit vertraut machen. Damit Tempo und Tonhöhe am Ende auch möglichst synchron sind, hat Andrea Coch in der Matthiaskirche die drei Choräle aufgenommen.

Ganz besonderer Gottesdienst



Zur Vorbereitung können sie von der Website heruntergeladen werden. Dieser ganz besondere Gottesdienst beginnt, sobald die Glocken verklungen sind. »Ostern ist für die Christenheit ein Fest der Hoffnung und der Freude«, erläutert Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel. »Wir freuen uns, wenn sich am Ostersonntag um 10.30 Uhr Fenster und Türen öffnen und die Musik sich wie ein Lauffeuer vielstimmig durch die Straßen verbreitet.« Noten und Podcast der Lieder für das Klangnetz sind auf der Website der Kirchengemeinde unter www.kgm-sobernheim.ekir.de abrufbar. Für Rückfragen steht Andrea Coch zur Verfügung unter der Telefonnummer: 01 51 / 26 92 23 15.