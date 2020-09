„Der Titel „Evergreens im Grünen“ ist spontan entstanden, weil wir ja vor allem die sogenannten Evergreens, also beliebte und bekannte Stücke spielen und das Konzert Corona-bedingt im Freien, also im Grünen stattfinden wird. Da bietet sich das Wortspiel „Evergreens im Grünen“ an.“ So Horst Marx, Gitarrist und technischer Betreuer von „The Patchworks“. Das Repertoire besteht aus Evergreens zum Mitsingen, neuen Liedern, die es ohne den Lockdown nie gegeben hätte, und allem, was den Nachbarn Woche für Woche an Liedwünschen eingefallen ist. E