Freilichtmuseum öffnet am Montag

Auf Grund der zurzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln heißt es auch im Museum: 1,5 Meter Abstand zueinander halten und Maskenpflicht innerhalb der Gebäude! Da der Mindestabstand teilweise nicht eingehalten werden kann, können einige wenige Häuser und Ausstellungen nicht geöffnet werden. Davon betroffen sind auch die Mitmachausstellungen zum Thema Wein, Spielzeug und Glanrind, die zurzeit nicht ausprobiert werden dürfen. Da Gegenverkehr vermieden werden muss, ist ein Besuch des Freilichtmuseums nur entlang des Rundwegs möglich. Um die Desinfektions- und Reinigungsvorschriften einzuhalten, sind nur zwei der ansonsten vier vorhandenen Toilettenanlagen geöffnet. Alle Informationen finden die Besucher übersichtlich zusammengefasst auf einem separaten Schild am Museumseingang.

Um den treuen Museumsbesuchern nun möglichst schnell wieder den Blick in die Häuser zu gewähren, öffnet das Freilichtmuseum bereits am kommenden Montag, dem 11. Mai, die Eingangstore. In den folgenden Wochen gilt dann der bekannte Leitspruch: Am Montag ist das Museum geschlossen! An den übrigen Wochentagen, auch an Sonn- und Feiertagen, können die Besucher das Freilichtmuseum von 9 bis 18 Uhr besichtigen (Kassenschluss ist jeweils um 17 Uhr).

Weitere Informationen zu den Besuchsmöglichkeiten im Rahmen der üblichen Öffnungszeiten des Museums werden auf der Homepage unter www.freilichtmuseum-rlp.de und auf Facebook regelmäßig aktualisiert. Detaillierte Auskunft gibt es unter Tel.: 06751/855880 oder info@freilichtmuseum-rlp.de.