Historischer Jahrmarkt mit Riesenrad aus dem Jahr 1902

5.000 Euro für Westeifel Werke

Gerolstein. Die Patienten der Praxis Dr. Axel Cloeren in Gerolstein spendeten ihr Zahngold. Die Praxis Dr. Axel Cloeren hat im Rahmen der Aktion »Zahngold für soziale Zwecke« den Erlös in Höhe von 5.000 Euro durch Zahngoldspenden der Patienten an die gemeinnützigen Westeifel Werke in Gerolstein übergeben. Davon konnte die anerkannte…