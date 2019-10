Kuh läuft über Straßen und Gleise in die Nahe

Dieser Versuch scheiterte, worauf die Kuh sich in Richtung Schrottplatz begab und dort über die Bahngleise in Richtung Nahe bzw. in die Nahe hinein lief. Im Wasser trieb die Kuh in Richtung Martinstein ab. Zwecks Bergungsmaßnahmen erscheint am Eisatzort die FFW der VG Bad Sobernheim // Monzingen // Merxheim // Martinstein sowie ein Tierarzt. Mit körperlicher Schwerstarbeit gelingt es den Einsatzkräften die Kuh erst nach mehreren Stunden mit Seilen ans Ufer zu hieven.