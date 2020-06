kdd 03. Juni 2020 Artikel teilen





Matratze in Kinderzimmer geriet in Brand

Merxheim. In der Neugasse in Merxheim kam es gestern Abend gegen 18.50 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet im Kinderzimmer eine Matratze in Brand, die von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte.