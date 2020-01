kdd 18. Januar 2020 Artikel teilen





Odernheim: Haus ging in Flammen auf

Männer retteten sich durch Sprung aus Fenster

Odernheim am Glan. Heute Morgen gegen 6.35 Uhr wurde ein Wohnhausbrand in Odernheim am Glan, Maxdorf gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, stand der Dachstuhl des Hauses im Vollbrand. Zwei männliche Bewohner retteten sich vermutlich durch einen Sprung aus einem Fenster wobei sie verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.