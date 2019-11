Wer wird Chef der neuen VG Nahe-Glan?

Über 1000 Euro: Geldbörse bei Polizei abgegeben

Bitburg. Am Donnerstagabend, 21. November, erschien ein 56 Jahre alter Mann bei der Polizeiinspektion in Bitburg. Er übergab den Beamten eine Geldbörse, die er zuvor im Eingangsbereich eines Bitburger Supermarktes gefunden hatte. In der Brieftasche befanden sich Ausweisdokumente des Eigentümers und weit mehr als 1000 Euro Bargeld.