Baumholder startet in die tollen Tage

Und es ist gleich ein Großkampftag für Prinzenpaar, Elferrat und die Abordnung, die von morgens bis nachts närrische Stimmung verbreiten. Los geht es um 10 Uhr. Prinzessin Melissa I. und Prinz Patrick I. werden den Jungs und Mädels im katholischen Kindergarten einen Besuch abstatten.

Um 11.11 Uhr ist ein Empfang im Rathaus der Verbandsgemeinde vorgesehen. Die Bewohner im Awo-Seniorenzentrum freuen sich auf 14 Uhr: Dorthin kommen nicht nur die Tollitäten, auch das Männerballett wird tanzen. Gegen 14.45 Uhr ist die närrische Abordnung in der US-Gemeinde, eine Stunde später bei der Bundeswehr im Lager Aulenbach. Dort tanzt die BKG-Jugendgarde. Zum Tanz spielt die Band Take Two. Wer will, kann sich dem närrischen Tross anschließen und mitfeiern.