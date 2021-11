rs 13. November 2021 Artikel teilen





Fachklinik in Baumholder schließt für 12 Monate

Baumholder. Die geriatrische Fachklinik in Baumholder wird ab dem 1. Januar für die Dauer von 12 Monaten vorübergehend geschlossen. Das teilte das Klinikum in Idar-Oberstein am Freitag mit. Grund sei die angespannte wirtschaftliche Situation, in der sich das Klinikum unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie.