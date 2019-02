In den Fuß(ball)stapfen von Neuer, Özil und Sane

"V. Lenz Band" holt Flair der großen Bluesjahrzehnte zurück

Bad Kreuznach Stadt. Die „V. Lenz Band“ tritt am Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr, in Bad Kreuznach auf und holt beim Konzert in der KünstlerLounge des Markthauses das Feeling der großen Bluesjahrzehnte zurück.