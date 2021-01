Keine Alternative: Fachklinik Baumholder geschlossen

Dissertation Editing Services Rates Expert Thesis Editing and Proofreading Service > DissertationTeam. Contact us today. The following two tabs change content below. Bio Latest Posts. Ben Hourigan is an Australian-born novelist and freelance editor. http://www.valdarly-montblanc.com/how-to-write-a-good-application-essay-3-paragraph/ Proofreading. Latest posts by Ben Hourigan see all. Peter on 15 July at I am looking editing someone who will be Anfang des Monats wurde bei den regelmäßigen Tests zunächst unter den Patienten, danach auch

unter den Mitarbeitenden der Fachklinik Baumholder gehäuft COVID-19-Infektionen festgestellt.

Die Klinikleitung informierte das zuständige Gesundheitsamt Birkenfeld und veranlasste gemäß des

Testkonzepts der Klinik eine umgehende Testung aller Patientinnen und Patienten sowie der

gesamten Belegschaft. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 21 Patientinnen und Patienten sowie

elf Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert.

Patienten nach Idar-Oberstein verlegt

Die Patienten, deren Gesundheitszustand es zuließ, wurden in ihr häusliches Umfeld entlassen. Weiterhin behandlungsbedürftige Patientinnen und Patienten sind ins Klinikum Idar-Oberstein verlegt worden und werden dort medizinisch versorgt. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes befinden sich von den insgesamt mehr als 100 Mitarbeitern der Fachklinik alle in häuslicher Quarantäne, die sich zum Ausbruchszeitpunkt im Dienst befanden. Parallel dazu haben die Klinikverantwortlichen gemeinsam mit dem Gesundheitsamt das

Ausbruchsgeschehen einer ersten Analyse unterzogen, um daraus Schlussfolgerungen für den

weiteren Umgang mit dem Infektionsausbruch und zur Vermeidung ähnlicher Vorkommnisse zu

ziehen. Hierbei wurden die Organisation der Klinik und die für Patienten ergriffenen Schutzmaßnahmen geprüft. Verbesserungspotenziale konnten bisher nicht identifiziert werden, insbesondere wurde durch die Behörde bestätigt, dass alle Hygienerichtlinien eingehalten wurden.

Nachverfolgung nur eingeschränkt möglich

Die genaue Nachverfolgung der Infektionsketten ist allerdings – wie in vielen anderen Regionen

Deutschlands auch – momentan nur noch eingeschränkt möglich. Das Infektionsgeschehen wird durch die Hygienefachkräfte gemeinsam mit einem beratenden externen Hygieniker weiter analysiert, um die Voraussetzungen für die Wiedereröffnung der Fachklinik und die erneute Aufnahme von Patientinnen und Patienten so rasch wie möglich zu schaffen. Alle Schritte werden weiterhin eng mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt.