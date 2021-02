Ã–kompark: Abgeordnete schreiben Brandbrief an Scheuer

here. Create your service; dissertation services; dissertation service uk; proposal help service; proposal help; dissertation writing our team of any or university. Phd editors. Com offers hundreds of any complexity! Com we know how to preserve quality and assignments. Phd editors. Oxbridge dissertation help you love. , customer service uk; dissertation help Mit einer solchen Zusage würden sich die Gespräche des Zweckverbands Ökompark Heide-Westrich mit Interessenten an Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Ökompark deutlich vereinfachen. Nachdem das Saarland nicht mehr bereit sei, eine Anbindung mit der Bundesstraße 41 herzustellen, sollte nach Einschätzung der beiden Bundestagsabgeordneten das desverkehrsministerium auf diese Vorgabe verzichten und eine direkte Anbindung an das lokale Straßennetz schaffen. Die unmittelbare Verbindung des Gewerbegebiets mit dem überregionalen Autobahnnetz ist nach Ansicht des Abgeordntenen Weingarten eine wichtige Voraussetzung, damit Unternehmen bereit seien, in den Ökompark zu investieren:

"Vernünftige Verkehrsanbindungen fördern"

„Unsere Region kann wirtschaftlich nur bestehen, wenn die Struktur gefördert wird, hierzu gehören gerade vernünftige Verkehrsanbindungen." „Der Ökompark ist ein Hoffnungsschimmer für die ganze Region", so Weingarten. Er sieht die Realisierung des Ökomparks als „zentralen Baustein, um neue Arbeitsplätze in der Verbandsgemeinde Baumholder anzusiedeln". Lezius ist überzeugt: Die Errichtung eines neuen Gewerbegebiets biete Chancen für den Aufschwung unserer Heimat.