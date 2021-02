kdd 23. Februar 2021 Artikel teilen





Aktuell: Dachstuhlbrand in Birkenfeld

Fenster und Türen geschlossen halten

Birkenfeld. Die Polizei Birkenfeld informiert über einen aktuellen Brand mit starker Rauchentwicklung in der Achtstraße in Birkenfeld. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.