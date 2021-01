Birkenfeld: App gegen Fake-News vorgestellt - mit Video

How Can You Help Me Anyone Used Essay Writing Service? You might be wondering how exactly we can help with your programming homework and the truth is that our service is pretty straight forward. We try to keep the process as simple and as efficient as possible. All you have to do is upload your homework assignment to our website and place your order. In Workshops in den Pilotschulen evaluieren die Start-Up Gründer den Einsatz der Buzzard App im Unterricht. Zusätzlich zur App sollen Unterrichtsmaterialien in Kooperation mit Politik-Lehrkräften und der Universität Köln erstellt und auf einer digitalen Lernplattform kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.Die ersten Auftaktveranstaltungen liefen bereits vergangene Woche. Gründer Felix Friedrich und Mitarbeiterin Mira Kinn, die selbst aus Birkenfeld kommt, haben beim Workshop eine aktuelle politische Debatte mit den Schülern

und Schülerinnen diskutiert.

Wie ordne ich Quellen richtig ein?

Debatte. Zusätzlich ging es um folgende Fragen: Wie ordne ich Quellen richtig ein? Welche

verschiedenen Argumente begründen eine Meinung? Das Projekt wird von der Kreissparkasse Birkenfeld finanziert. Ein zweiter Schulpate wird noch gesucht. Noch für zwei weitere Workshops wird das Buzzard-Team an die Schulen kommen. Die App und Plattform ist für das gesamte Jahr 2021 kostenlos nutzbar für alle

Lehrer und Lehrerinnen, sowie Schüler und Schülerinnen des Landkreises Birkenfeld. Hier

können sie sich kostenlos für die App anmelden: www.buzzard.org/schulprojekt