Campus: Virtueller Infoabend für Studieninteressierte

Neben den allgemeinen Informationen, Videosequenzen und Schnuppervorlesungen werden auch virtuelle Beratungen angeboten. Das Team aus Lehrenden, Beschäftigten und Studierenden beantwortet alle Fragen rund ums Studium: Inhalte, Bewerbung, BAföG, Berufschancen oder auch zum Campusleben online. Für alle nicht deutschsprachigen bzw. internationalen Interessierten wird es ebenfalls Beratungsangebote geben. Das „International Team“ am Campus wird über die englischen Studienangebote informieren und bietet zudem spezielle Infos für Geflüchtete an. Für alle Interessen, ob im mathematischen, naturwissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen oder rechtlichen Bereich, gibt es am Umwelt-Campus passende Angebote. Das Online-Portal zur Einschreibung für das Wintersemester 2020/2021 ist bereits geöffnet. Für Rückfragen steht die Öffentlichkeitsarbeit des Umwelt-Campus gerne per Mail unter einstieg@umwelt-campus.de zur Verfügung. Am 26. und 27. Juni bietet auch der Hauptcampus der Hochschule Trier virtuelle Veranstaltungen mit Infos zu den dort angebotenen Studiengängen an. Alle weiteren Infos unter: www.umwelt-campus.de/neugierig