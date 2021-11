Das sind die Corona-Test-Stationen in der VG Birkenfeld

Testzentrum Birkenfeld, Rathaus, Schneewiesenstraße 21. Im Rathaus ist eine Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Es wird gebeten, einen Termin über die Webseite www.vg-birkenfeld.de zu buchen. Alternativ kann telefonisch ein Termin unter 0 67 82 / 99 00 vereinbart werden. Öffnunszeiten: Mo., Di., Mi.: 8 bis 11.45 sowie 13.30 bis 15.30 Uhr; Do.: 8 bis 11.45 und 13.30 bis 16.45 Uhr: Fr.: 8 bis 11.45 Uhr; Testzentrum Brücken, Alte Schule, Trierer Str. 46: In Brücken ist eine Testung ohne vorherige Anmeldung möglich. Fr.: 17 bis 18.30 Uhr; So.: 10 bis 12 Uhr; Drive-In-Testzentrum Birkenfeld, „Alte Feuerwache“, Brückener Str. 5. Im „Drive-In“ ist eine Testung ohne vorherige Anmeldung möglich. Mo. – Do.: 18 bis 20 Uhr, So.: 17.30 bis 19.30 Uhr. Am Samstag können Sie die Testzentren der VG Baumholder besuchen. Baumholder, Vereinsheim DLRG am Stadtweiher: Sa.: 10 bis 12 Uhr; Berschweiler, Dr.-Darge-Halle: Sa: 16 bis 18 Uhr. Bitte bringen Sie den Personalausweis mit.