Kreis Birkenfeld ist coronafrei

VG Birkenfeld. Erstmals, seit dem ersten positiven Fall am 16. März, ist im Landkreis Birkenfeld niemand am Coronavirus erkrankt. Der letzte positive Fall war am 2. Juni gemeldet worden, insgesamt erkrankten bisher 90 Personen an dem Virus, wovon eine Person verstorben ist.