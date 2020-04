Malwettbewerb zugunsten des Wildfreigeheges

Mitmachen ist ganz einfach, man lädt sich die Malvorlage in A4 oder A3 von der Seite

www.schwollener.de herunter und druckt sie aus. Die Vorlage wird nach individuellen Wünschen

ausgemalt und in der Fußzeile mit den Kontaktdaten versehen. Danach die ausgemalte Vorlage per

Email (gewinnspiel@schwollener.de) oder per Post (Schwollener Sprudel, Stichwort Gewinnspiel, Am

Sauerbrunnen 21, 55767 Schwollen) zurücksenden. Schon ist man im Lostopf.

Das Beste zum Schluss: Je eingesendeter Malvorlage spendet Schwollener Sprudel als Zeichen der

Solidarität und Hilfsbereitschaft in der jetzigen Ausnahmesituation 1 Euro an das Wildfreigehege

Wildenburg. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 21. April. Die Gewinner werden telefonisch informiert.