Klaus Desinger 12. Februar 2020





Schon wieder: Schulkind (11) angefahren

Brücken. Unfälle mit Schulkindern häufen sich in der letzten Zeit in der Region. Und nun schon wieder: Am Dienstag, 11. Februar, gegen 16.30 Uhr, wartete ein elfjähriges Kind als Fußgänger auf dem Gehweg im Bereich der Trierer Straße/ Einmündung Hochwaldstraße in Brücken. Mit einer Freundin wollte es die Straße überqueren, betrat diese und übersah eine einmündende Autofahrerin.