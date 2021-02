Schulen im Kreis Birkenfeld bleiben geschlossen

Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) tritt zurück

Stadt Trier. Der Trierer Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) hat dem Stadtvorstand heute mitgeteilt, dass er von seinem Amt zurücktritt. Hintergrund ist, dass Schmitt im Impfzentrum Trier eine Erstimpfung gegen Corona mit Restimpfstoff erhalten hat, obwohl er nicht in die Gruppe der Priorität eins gehört.