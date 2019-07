Schwerverletzter Mann eingeliefert

Bus machte sich selbstständig

Mayen. Am Freitagnachmittag, 26. Juli, hat sich ein Bus in Mayen am Wasserturm selbstständig gemacht.Der Bus rollte rückwärts vom Parkplatz eine Böschung hinunter gegen einen Zaun. Vermutlich war, so die Vermutung der Polizei, das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Am Bus entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Foto: Walz