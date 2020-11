Sechs Covid-19-Patienten am Wochenende verstorben

Who Can Shaved Ice Business Plan? MyBestEssays.org will never let you down. Not only will we not let you down, but you will get the best academic writing Somit sind inzwischen 22 Kreiseinwohner an Covid-19-verstorben, allein 19 im Monat November. Unter den elf Neuinfizierten sind sechs Bewohner des Alten- und Pflegeheims Haus Schlosspension in Idar-Oberstein (darunter ein Mann), zwei weitere Männer (62, 79 Jahre) und eine Frau (51) aus Idar-Oberstein, eine Frau (54) und ein Mann (61) aus der VG Herrstein-Rhaunen. Das Klinikum Idar-Oberstein meldet 26 Covid-19-Patienten, davon zwei auf der Intensivstation. Zwei werden beatmet. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat elf Covid-19-Patienten auf Isolierstation. Neu hinzu kam ein Verdachtsfall auf der Intensivstation.

7-Tage-Inzidenz in Idar-Oberstein bei 195

Writing Services South Africa: Get Quality Work from a Top Service. Welcome to our professional academic writing service! We offer college papers for sale among a host of other writing services. Our writing company is one of the renown names in the writing industry since we always provide our customers with quality college papers no matter the subject. Whenever our company name comes up in student Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen liegt somit bei 763. Davon sind 355 männlich und 408 weiblich. 325 Personen gelten als genesen und 416 als aktuell infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz, die sich nach den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen bemisst, betrug in der Nacht auf Sonntag kreisweit 129, in Idar-Oberstein 195, in der VG Birkenfeld 102, in der VG Herrstein-Rhaunen 98 und in der VG Baumholder 62. In „häuslicher Absonderung“ befinden sich rund 700 Kreiseinwohner.