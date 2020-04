Erleichterung im Wildfreigehege

436 Menschen sind an COVID-19 erkrankt

Altkreis Monschau. Die gemeinsam tagenden Krisenstäbe der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen haben sich am Sonntagmorgen erneut getroffen, um die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus zu besprechen. Dabei wurde festgehalten, dass es insgesamt in der StädteRegion nunmehr 1693 positive Fälle gibt, davon 836 in der Stadt Aachen. 1195 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund. Wichtig: Die Zahl der Wiedergenesenen wird in der Statistik von der Gesamtsumme der Corona-Fälle nicht abgezogen. Das bedeutet, dass die Zahl der akut erkrankten Menschen in der Region seit einigen Tagen beständig zurück geht.

weiterlesen