Herrstein: Feuer im Alten- und Pflegeheim

Gastgeber der ersten Stunde gewinnt Schoppen-Wettbewerb

Kreis Bernkastel-Wittlich. Seit 20 Jahren wird der Gastronomie-Weinwettbewerb „Der Beste Schoppen Mosel“ ausgetragen. Dieses Jahr geht der Hauptpreis an einen Gastgeber, der sich von Beginn an dem Qualitätstest stellt: Frank Weiler vom „Natur Pur Hotel Maarblick“ in Meerfeld erzielte die beste Gesamtwertung im Test der offenen Ausschankweine und wurde dafür, gemeinsam mit anderen erfolgreichen Schoppenwirte, in der Weinbrunnenhalle in Kröv ausgezeichnet.