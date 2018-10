Kindertag im Wildfreigehege

Müde einen Unfall gebaut

Mayen. Am frühen Dienstagmorgen, 2. Oktober, hat ein 23-jähriger Autofahrer in der Bachstraße in Mayen einen "Unfall mit hohem Sachschaden" gebaut.Der junge Mann war gegen 0.20 Uhr auf dem Heimweg von der Arbeit und hatte, so die Polizei, die Fahrt trotz starker Ermüdung angetreten. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Pkw. An allen Fahrzeugen entstand hoher…