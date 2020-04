kdd 27. April 2020 Artikel teilen





Tragischer Verkehrsunfall bei Sensweiler - mit Video

20-Jähriger stirbt bei Frontal-Crash

Sensweiler. Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B422 zwischen Allenbach und Katzenloch am Samstagabend ums Leben gekommen. Nach polizeilichen Ermittlungen fur er mit seinem VW Golf die B422 von Katzenloch in Richtung Allenbach und kam in der Gemarkung Sensweiler trotz Vollbremsung auf die Gegenfahrbahn.